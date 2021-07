Love is in the Air, anticipazioni 16 luglio: Eda resta con Serkan, ma un vecchio aneddoto metterà fine alla loro felicità (Di giovedì 15 luglio 2021) La trama che anticipa la prossima puntata di Love is in the Air rivela che la giovane studentessa confesserà a Selin che il fidanzamento con Serkan era solo una bugia per farla ingelosire; poiché l’architetto sarebbe ancora innamorato di lei. Selin, a quel punto, andrà in crisi, e prima del matrimonio con Ferit, cercherà di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 luglio 2021) La trama che anticipa la prossima puntata diis in the Air rivela che la giovane studentessa confesserà a Selin che il fidanzamento conera solo una bugia per farla ingelosire; poiché l’architetto sarebbe ancora innamorato di lei. Selin, a quel punto, andrà in crisi, e prima del matrimonio con Ferit, cercherà di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

