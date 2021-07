LABORATORIO DI VIDEOGIOCHI: Annunciata la versione fisica (Di giovedì 15 luglio 2021) Rilasciato per la prima volta sul Nintendo eShop l’11 giugno, LABORATORIO di VIDEOGIOCHI per Nintendo Switch sarà disponibile in versione fisica presso i rivenditori di tutta Europa dal 10 settembre. Un’occhiata da vicino a LABORATORIO di VIDEOGIOCHI (Nintendo Switch). Per tutti gli aspiranti creatori di giochi che desiderano provare LABORATORIO di VIDEOGIOCHI, è disponibile una versione demo gratuita da scaricare dal Nintendo eShop. Dotato di una serie di lezioni interattive che guidano i giocatori passo dopo passo, ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 15 luglio 2021) Rilasciato per la prima volta sul Nintendo eShop l’11 giugno,diper Nintendo Switch sarà disponibile inpresso i rivenditori di tutta Europa dal 10 settembre. Un’occhiata da vicino adi(Nintendo Switch). Per tutti gli aspiranti creatori di giochi che desiderano provaredi, è disponibile unademo gratuita da scaricare dal Nintendo eShop. Dotato di una serie di lezioni interattive che guidano i giocatori passo dopo passo, ...

