Inter, lungo incontro con l’agente di Keita: “Sono molto interessati, Inzaghi lo conosce bene” (Di giovedì 15 luglio 2021) “L’incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L’Inter può stare tranquilla su Lukaku? Romelu ora è in vacanza meritata. Sono venuto per parlare di Keita Balde, l’Inter è ancora Interessato: Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando”. Queste le parole dell’agente di Keita Balde, Federico Pastorello, Intercettato da Tuttomercatoweb dopo l’incontro con l‘Inter per provare a riportare il ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “L’è andato, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L’può stare tranquilla su Lukaku? Romelu ora è in vacanza meritata.venuto per parlare diBalde, l’è ancoraessato:loe si sta valutando”. Queste le parole deldiBalde, Federico Pastorello,cettato da Tuttomercatoweb dopo l’con l‘per provare a riportare il ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Inter non è in vendita, l'impegno degli Zhang è a lungo termine: garantisce Steven - sportface2016 : #Inter, lungo incontro con l'agente di #Keita: affare a buon punto - imcalhainter : RT @DanViti: Pastorello dopo lungo vertice in sede #Inter: “Sono venuto per parlare della situazione di #Keita. Il suo ritorno dipenderà da… - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter, lungo incontro con l'agente di Keita: 'Inzaghi lo conosce bene, lo vogliono' - Bubu_Inter : RT @DanViti: Pastorello dopo lungo vertice in sede #Inter: “Sono venuto per parlare della situazione di #Keita. Il suo ritorno dipenderà da… -