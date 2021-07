Il singhiozzo cronico di Bolsonaro | spiegato

Advertising

Mercoledì il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale per un motivo insolito, ma che può avere cause molto gravi:. Reuters riferisce che il leader che ha avuto una rapida ascesa al potere populista simile a Trump nel 2018 è tenuto sotto osservazione 'per identificare la causa del...Ildi solito è la manifestazione di un problema di fondo, come un intestino ostruito, che potrebbe richiedere un intervento chirurgico, ha affermato il dottor Anthony Lembo, ...Un singhiozzo cronico può essere talvolta il segnale di un problema di salute di altro tipo, comprese patologie a carico del sistema gastrointestinale. Per questo le forme persistenti non devono ...Dopo 10 giorni di singhiozzo ininterrotto sono arrivati i lancinanti dolori addominali. Se la terapia medica fallirà dovrà sottoporsi a intervento chirurgico ...