Green Pass, libertà o sicurezza? (Di giovedì 15 luglio 2021) “Il Green Pass in salsa francese è costituzionalmente irricevibile”. Il giudizio, sicuramente autorevole e tecnicamente fondato, è della vice presidente dell’autorità garante della privacy Ginevra Cerrina Ferroni, ordinario di diritto costituzionale comparato all’università di Firenze. Si ripropone così, esattamente nei termini di un anno mezzo fa, il dilemma che soffocò sul nascere l’app Immuni: libertà o sicurezza? Allora, su sollecitazione esplicita dei titolari dei due sistemi operativi che dominano il mercato della telefonia mobile, come Google e Apple, si inibì il dispositivo che doveva tracciare i contatti con i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) “Ilin salsa francese è costituzionalmente irricevibile”. Il giudizio, sicuramente autorevole e tecnicamente fondato, è della vice presidente dell’autorità garante della privacy Ginevra Cerrina Ferroni, ordinario di diritto costituzionale comparato all’università di Firenze. Si ripropone così, esattamente nei termini di un anno mezzo fa, il dilemma che soffocò sul nascere l’app Immuni:? Allora, su sollecitazione esplicita dei titolari dei due sistemi operativi che dominano il mercato della telefonia mobile, come Google e Apple, si inibì il dispositivo che doveva tracciare i contatti con i ...

