Fioritura di alghe sulla battigia riminese | Arpae rassicura | ' Fenomeno naturale'

VivereVerdeBlog : RT @greenMe_it: È allarme per la più grande fioritura di alghe della storia, la vita marina è in serio pericolo - annamariamoscar : È allarme per la più grande fioritura di alghe della storia, la vita marina è in serio pericolo - Rizzoglio : RT @greenMe_it: È allarme per la più grande fioritura di alghe della storia, la vita marina è in serio pericolo - BusaFabio : 'la più grande fioritura di alghe mai vista nella storia' 4.5 miliardi dei anni o anche solo 10.000 , ma questi ch… - lillydessi : Cina. Il mare invaso dalle alghe: è la più grande fioritura della storia - Rai News -

Rimini, fioritura di alghe in mare, Arpae: "Sono innocue" ChiamamiCittà Rimini, fioritura di alghe in mare, Arpae: “Sono innocue” Si tratta di un fenomeno del tutto naturale provocato dalla abbondante presenza di una microalga assolutamente innocua per i bagnanti denominata Fibrocapsa japonica.

Aci Castello, sospetta proliferazione di alga tossica: in corso i test dell'Arpa Il Comune dovrà curare l’apposizione dei cartelli con la dicitura «zona sottoposta a controllo analitico per una fioritura algale, non sostare nelle vicinanze» ...

