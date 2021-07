Advertising

GiuseppeporroIt : 'È molto malfidato', Fabio Rovazzi ritorna a parlare di Fedez dopo il litigio avuto con il cantante #fedez… - Novella_2000 : Rovazzi torna a parlare della fine della sua amicizia con Fedez e ammette di averlo incontrato - radiofmfaleria : Fabio Rovazzi - La mia felicità (ft. Eros Ramazzotti) - GammaStereoRoma : Fabio Rovazzi Feat. Eros Ramazzotti - La Mia Felicità - radioplaytime : #rdadioplaytime: Fabio Rovazzi (feat. Gianni Morandi) - Fabio Rovazzi feat Gianni Morandi -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Rovazzi

: "Sono molto dispiaciuto, era una bella amicizia" Infine, ha così concluso:ora è in radio col nuovo singolo in collaborazione con Eros Ramazzotti ma, a differenza degli scorsi ...Così, tornato in radio nell'indifferenza generale insieme ad Eros Ramazzotti, ha parlato dell'ormai ex amico Fedez, in Stories di SkyTg24 (via FanPage). Anni or sono inseparabili, ...Fabio Rovazzi torna a parlare della fine dell'amicizia con Fedez: "Lui fa fatica a stringere dei legami, è molto malfidato di default". Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Fabio Rovazzi è tornato a parlare dell'amicizia con Fedez, raccontando anche di averlo incontrato. Ecco tutti i dettagli a riguardo.