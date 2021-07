Dal calcio alle serie, TimVision diventa la piattaforma delle piattaforme. Tutte le novità (Di giovedì 15 luglio 2021) Semplice, completa, conveniente. Con questi tre aggettivi (l’ultimo con un certo orgoglio ligure), Luca Josi ha presentato la nuova offerta TimVision, costruita su un nuovo decoder Android di ultima generazione da cui si accederà a migliaia di titoli delle più importanti piattaforme italiane e internazionali. Ma il colpaccio della stagione è il pacchetto “calcio e sport”, che include 7 delle 10 partite del campionato di serie A, l’Europa League (grazie alla partnership con Dazn) nonché la Champions League, la Supercoppa e la Coppa Italia su Infinity+ (incluso gratuitamente nell’abbonamento ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 luglio 2021) Semplice, completa, conveniente. Con questi tre aggettivi (l’ultimo con un certo orgoglio ligure), Luca Josi ha presentato la nuova offerta, costruita su un nuovo decoder Android di ultima generazione da cui si accederà a migliaia di titolipiù importantiitaliane e internazionali. Ma il colpaccio della stagione è il pacchetto “e sport”, che include 710 partite del campionato diA, l’Europa League (grazie alla partnership con Dazn) nonché la Champions League, la Supercoppa e la Coppa Italia su Infinity+ (incluso gratuitamente nell’abbonamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal calcio Verratti come Bernardeschi: oggi il matrimonio con Jessica Aidi Fiori d'arancio per Marco Verratti. Come Federico Bernardeschi anche il centrocampista del Paris Saint - Germain ha scelto di convolare a nozze dopo la vittoria agli Europei 2021 . Giovedì 15 luglio ...

Spezia, caso Covid - 19 in ritiro: squadra in isolamento Questo il comunicato ufficiale redatto dal club: " Lo Spezia Calcio comunica che un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid"19. Il tesserato e tutto il gruppo squadra stanno ...

Juve, con Allegri si riparte dal calcio "semplice" e dai risultati Tuttosport CALCIO FEMMINILE – Doppio arrivo in prestito dall’A.s. Roma per il Napoli Emma Severini da Prato, nata il 18 luglio 2003, arriva in prestito dalla Roma al Napoli Femminile. Giovane centrocampista ha vinto con le giallorosse gli ultimi due scudetti Primavera. In Serie A ha g ...

Ripescaggi, è la giornata chiave: oggi le scelte sui ricorsi delle "escluse" Il Consiglio Federale deciderà il destino di Chievo, Carpi, Novara, Samb, Paganese e Casertana: molte in bilico. Poi si passerà a chi chiede di risalire ...

