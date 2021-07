Consob blocca Binance e invita a cautela su crypto-asset

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) –avverte i risparmiatori che le società del Gruppo“non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito http://www..com le cui sezioni denominate “derivatives” e “Stock Token”, relative a strumenti correlati a cripto-attività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana”. È quanto si legge in un warning pubblicato sul sito dell’organo di vigilanza sul mercato. L’autorità, inoltre, i risparmiatori a “usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento verificando ...