“Chi è contro il green pass è contro le riaperture”. Bassetti fa impallidire pure Speranza (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug – “Chi è contro il green pass è contro le riaperture“: non ha dubbi Matteo Bassetti, e chi se ne importa se di fatto l’obbligo del certificato verde è una discriminazione. “Spero si arrivi una ‘via italiana’ per il green pass e mi dispiace sentire che c’è qualcuno così contrario. Soprattutto alcuni partiti politici che erano dalla parte dei ristoratori e dei gestori delle discoteche, dicendo che si doveva aprire”, dice l’infettivologo in chiara polemica con la Lega. L’impostazione dell’infettivologo è in ogni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug – “Chi èille“: non ha dubbi Matteo, e chi se ne importa se di fatto l’obbligo del certificato verde è una discriminazione. “Spero si arrivi una ‘via italiana’ per ile mi dispiace sentire che c’è qualcuno così contrario. Soprattutto alcuni partiti politici che erano dalla parte dei ristoratori e dei gestori delle discoteche, dicendo che si doveva aprire”, dice l’infettivologo in chiara polemica con la Lega. L’impostazione dell’infettivologo è in ogni ...

RobertoBurioni : Gli alfieri della libertà che affermano “sono a favore del vaccino ma contro l’obbligo” fanno lo stesso ragionament… - AndreaMarcucci : I numeri dell’Aula parlano chiaro. Chi ha buon senso e vuole difendere il #ddlzan deve intervenire adesso. Andare a… - lauraboldrini : In piazza per dire grazie a chi salva vite umane in mare rischiando la propria. Per dire no ai metodi della Guard… - federicopollono : @bellaotero82 @davidefaraone Dubito che la lega abbia cambiato idea, ha solo visto la possibilità di rispedire il t… - TerzoliAdele : @fenice_risorta Se tutto fosse vero sarebbero talmente gravi che bisognerebbe che qualvcuno prenda provvedimenti co… -