BFC Media acquista azioni proprie

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – BFCha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizioneapprovato dall’assemblea deglisti e avviato il 22 Aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assemblea), tra l’1 ed il 9 luglio 2021 inclusi, hato complessivamente 7.500ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,5780 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a circa 19.335 euro. A seguito di tali operBFCpossiede, al 9 luglio, un totale di 7.500...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BFC Media

Teleborsa

ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione azioni proprie approvato dall'assemblea degli azionisti e avviato il 22 Aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla ...... itinerari da scoprire e nuove idee per chi ama vivere in movimento, sul volume 5 di BIKE , edizione SUMMER luglio - settembre 2021, allegato al numero #45 di Forbes e edito da, digital e ...BFC Media ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione azioni proprie approvato dall'assemblea degli azionisti e ...Siamo una realtà di provincia, siamo reduci dall’ennesimo campionato esaltante chiuso con la qualificazione in Champions League, abbiamo perso una finale di Coppa Italia contro la Juventus”. Anche in ...