ATP Bastad: Fognini sconfitto in tre set da Carballes Baena (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo Cecchinato, Musetti e Caruso, un’altra testa italiana cade in quel di Bastad. Fabio Fognini infatti è stato battuto con lo score di 6-3, 1-6, 6-4 da Roberto Carballes Baena e subisce la sedicesima sconfitta nel 2021. Lo spagnolo invece ai quarti affronterà Norbert Gombos. Fognini lotta ma inciampa sul più bello Primo set negativo al servizio per Fognini, che fatica tanto con la prima, da cui ricava solamente 8 punti su 18 giocati; anche con la seconda il sanremese trova poca continuità, concedendo di conseguenza tanto a Carballes Baena in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo Cecchinato, Musetti e Caruso, un’altra testa italiana cade in quel di. Fabioinfatti è stato battuto con lo score di 6-3, 1-6, 6-4 da Robertoe subisce la sedicesima sconfitta nel 2021. Lo spagnolo invece ai quarti affronterà Norbert Gombos.lotta ma inciampa sul più bello Primo set negativo al servizio per, che fatica tanto con la prima, da cui ricava solamente 8 punti su 18 giocati; anche con la seconda il sanremese trova poca continuità, concedendo di conseguenza tanto ain ...

