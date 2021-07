Ascolti tv | SuperQuark fa il 13% di share e vince la serata televisiva del 14 luglio

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 14 Luglio #SuperQuark vince la serata degli ascolti tv registrando nel programma di ieri… - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 14 luglio 2021: SuperQuark doppia Uomini e Donne, sempre bene Chi l'ha visto #ascoltiTV - Teleblogmag : Il ritorno di Piero Angela già top #Ascoltitv della prima serata. Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per e… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 14 luglio 2021: Piero Angela e 'Chi l’ha visto?' al top, Canale5 battuta da Rai2 e Italia1. 'Superquark'… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 14 luglio 2021: Piero Angela e 'Chi l’ha visto?' al top, Canale5 battuta da Rai2 e Italia1. 'Superquark'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti SuperQuark

Glitv di mercoledì 14 luglio 2021 sono stati vinti da. Piero Angela è tornato in prima serata su Rai1 e ci resterà per sette settimane con un nuovo ciclo del suo programma divulgativo. ...... clima di tensione in Senato: respinte le pregiudiziali A vincere la gara di share enella ... Questa serata in prima serata su Rai1 andrà in onda '', su Rai 3 un'altra imperdibile ...Ascolti Tv 14 luglio 2021. In prima serata su Rai1 SuperQuark ha conquistato una media di 2.263.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai3 Speciale ...Uomini e donne è tornato in onda in prime time in piena estate. La popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, è stata riproposta da Mediaset a partire dal 14 luglio, ...