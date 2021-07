Zanetti | ' Lautaro | che doppietta tra Inter e Argentina'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Javiersi gode la- Italia in una domenica difficile da dimenticare.vistato da Canal IP, emittente, il vicepresidente nerazzurro ha commentato il trionfo in ...

Javiersi gode la doppietta Argentina - Italia in una domenica difficile da dimenticare. ... il vicepresidente nerazzurro ha commentato il trionfo in Coppa America e il momento di...... il vicepresidente dell'Inter Javierha parlato delle vittorie dell'Argentina in Copa America e dell'Italia in Euro 2020 per poi soffermarsi suMartinez e sul suo futuro. ' Sono molto ...Le dichiarazioni rilasciate dal vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, dopo i successi di Italia e Argentina ...Il commento del vice presidente dell'Inter sulla vittoria degli Azzurri a Euro 2020 e il successo della sua Argentina in Coppa America ...