Wta Losanna 2021 | programma e orari di giovedì 15 luglio con Giorgi e Paolini

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 250 di Losanna 2021, per quanto riguarda la giornata di giovedì 15 luglio. In campo le azzurre Camila Giorgi e Jasmine Paolini, le quali tenteranno di conquistare l'accesso ai quarti di finale del torneo svizzero, pioggia permettendo. Di seguito il programma completo dell'evento elvetico. programma WTA Losanna 2021 (GIOVEDI' 15 luglio) CENTER COURT dalle ore 11.00 – Prosieguo Teichmann vs Zavatska (3-6 6-2 1-2

