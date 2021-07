Veronica Ciardi sposa Federico Bernardeschi | Sarah Nile pubblica un luogo sfogo sui social e il suo ultimo messaggio all’ex gieffina

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono convolati ieri a nozze il campione della Nazionale Italianae l’ex: i due, sono legati dal 2016 e in questi anni hanno coronato la loro storia d’amore con l’arrivo di due figlie, Deva e Lena, quest’ultima battezzata proprio ieri nel corso del matrimonio, Ad attendere la coppia fuori dalla chiesa un vero e proprio bagno di folla, fatto di fan e tifosi, desiderosi di condividere con il calciatore un altro momento speciale della sua vita e prolungare ancora un po’ i festeggiamenti per la vittoria degli Europei 2020, avvenuta la scorsa domenica. Tra gli ...

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - SkySport : Bernardeschi sposa Veronica Ciardi: nozze da campioni d'Europa! FOTO #SkySport #Bernardeschi - Corriere : Federico Bernardeschi ha sposato a Carrara Veronica Ciardi - pewmat : Sono scioccato, pensavo che Veronica Ciardi e Sarah Nile fossero rimaste in buoni rapporti - InthemoodforHS : RT @ToniaPeluso: Rai Uno che manda anche il matrimonio di Veronica Ciardi e Bernardeschi ma siamo oltre il sogno qui -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Ciardi

Gli affezionati del Grande Fratello non possono dimenticaree Sarah Nile protagoniste di una storia d'amore nata nel corso della decima edizione del Grande Fratello , vinta dal veneto Mauro Marin. All'interno della Casa , le due ragazze ...Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio died ha espresso tutto il suo rammarico attraverso i social. Nonostante la sua assenza, alle nozze con Bernardeschi erano invece presenti altri gieffini. Ex gieffini al matrimonio di ...Federico Bernardeschi, chi è la moglie Veronica Ciardi? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla donna: età, vita privata, curiosità ...Le due ex gieffine chiudono per sempre la loro profonda amicizia nata nella decima edizione del Grande Fratello.