Una 14enne è scomparsa da Agropoli: ricerche anche a Napoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) anche a Napoli è partita la ricerca di Federica Nigro , 14enne scomparsa ieri da Agropoli. La 14enne aveva lasciato il negozio di famiglia per recarsi dalla nonna, ma di lei si sono perse le tracce. ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 14 luglio 2021)è partita la ricerca di Federica Nigro ,ieri da. Laaveva lasciato il negozio di famiglia per recarsi dalla nonna, ma di lei si sono perse le tracce. ...

AngeloCiocca : #Viterbo, una 14enne inseguita da questa 'risorsa', che la insegue e non demorde: 'DEVI fare sesso con me'. Chiss… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Una 14enne è scomparsa da Agropoli: ricerche anche a Napoli - NapoliToday : #Cronaca Una 14enne è scomparsa da Agropoli: ricerche anche a Napoli - ScorrettoCaffe : RT @AngeloCiocca: #Viterbo, una 14enne inseguita da questa 'risorsa', che la insegue e non demorde: 'DEVI fare sesso con me'. Chissà perc… - ottopagine : Scompare sul lungomare: notte di ricerche per una 14enne #Agropoli -