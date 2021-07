**Scuola: Bianchi, 'va posta al centro rilancio Paese'** (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Veniamo da due anni di grande sofferenza e difficoltà in cui la scuola è ricorsa a strumenti che non erano nella nostra tradizione. Ma la scuola non arrivava al 2019 comunque in forma splendida. Avevamo diseguaglianze, sia dal punto di vista territoriale che sociale. E si segnalava una dispersione molto alta e diseguale nel Paese". Lo ha ricordato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo alla presentazione degli Invalsi. "Bisogna porre la scuola al centro del rilancio del Paese. Dobbiamo cogliere l'evidenza di questi due anni per uscire da questa fase nel modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Veniamo da due anni di grande sofferenza e difficoltà in cui la scuola è ricorsa a strumenti che non erano nella nostra tradizione. Ma la scuola non arrivava al 2019 comunque in forma splendida. Avevamo diseguaglianze, sia dal punto di vista territoriale che sociale. E si segnalava una dispersione molto alta e diseguale nel". Lo ha ricordato il ministro dell'Istruzione Patriziointervenendo alla presentazione degli Invalsi. "Bisogna porre la scuola aldeldel. Dobbiamo cogliere l'evidenza di questi due anni per uscire da questa fase nel modo ...

Advertising

TV7Benevento : **Scuola: Bianchi, 'va posta al centro rilancio Paese'**... - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Scuola: Bianchi, rimetterla al centro per rilancio Paese Il ministro alla presentazione del Rap… - AlibrandoR : RT @petunianelsole: Bianchi: 'Vaccinarsi è 'un atto di responsabilità collettiva. Faccio un appello per la scuola in presenza: che non abbi… - zazoomblog : Scuola: Bianchi si completi vaccinazione è atto responsabilità collettiva per rientro in presenza - #Scuola:… - TV7Benevento : Scuola: Bianchi, 'si completi vaccinazione, è atto responsabilità collettiva per rientro in presenza'... -