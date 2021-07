Scivola in acqua mentre si sta scattando un selfie sul bordo di una cascata: muore così l’influencer Sophia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pubblicava molte foto delle sue escursioni in luoghi magnifici. “La vita deve essere divertimento“, il suo motto. Sophia Cheung è precipitata mentre si scattava un selfie sul bordo di una cascata. così ha perso la vita la 32enne abituata a girare il mondo, con la passione per lo sport e la fotografia. l’influencer si trovava ad Ha Pak Lai, vicino a Pineapple Mountain. Hong Kong. Un punto panoramico spettacolare dove molti turisti vanno a scattare foto, soprattutto al tramonto che da quella parte si vede in modo perfetto. Non era sola Sophia ma con tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pubblicava molte foto delle sue escursioni in luoghi magnifici. “La vita deve essere divertimento“, il suo motto.Cheung è precipitatasi scattava unsuldi unaha perso la vita la 32enne abituata a girare il mondo, con la passione per lo sport e la fotografia.si trovava ad Ha Pak Lai, vicino a Pineapple Mountain. Hong Kong. Un punto panoramico spettacolare dove molti turisti vanno a scattare foto, soprattutto al tramonto che da quella parte si vede in modo perfetto. Non era solama con tre ...

Advertising

FQMagazineit : Scivola in acqua mentre si sta scattando un selfie sul bordo di una cascata: muore così l’influencer Sophia - Rocarby : @ambra_trans Ti lecco così per tanto tempo l’ano che la mia lingua fa acquaplaning. Scivola sull’ acqua ?????????????????????? - quinta : @fpietrosanti @ejfhp @carlopiana @coppolapaolo @VgaMaths @CIaudiaGiulia @demartin @brunosaetta @flavia_marzano… - transnazionale : Slovenia, il governo scivola sull'acqua: largo successo del 'sì' al referendum ecologista #spaziotransnazionale inf… - matteotti_g : Gente invisibile non perché non si veda ma perché voltiamo in fretta lo sguardo se ci capita davanti agli occhi. Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola acqua Haute Couture Fall 2021: Armani Privé Ma si scivola dolcemente nei toni del rosa e del violetto. Il colore inoltre è potenziato fino all'... Se poi ci aggiungi anche ricami floreali luccicanti e paillettes che paiono fatte d'acqua, l'...

Adriana Volpe, il bikini si sposta ed è subito magia. La stimola la fantasia Il suo bikini che scivola è da infarto. La bella conduttrice Adriana Volpe si gode l'estate, il sole le bacia la pelle e l'acqua del mare la rinfresca. Ogni suo scatto è pura magia, la sua eleganza ...

Slovenia, il governo scivola sull'acqua: largo successo del "sì" al referendum ecologista Euronews Italiano Cade nel Villoresi salvata dal ghisa Scivola dentro il canale Villoresi e viene salvata dal comandante della polizia locale di Castano. Erano quasi le 22 quando due persone si sono accorte che nel canale c’era una ragazzina in difficoltà ...

Influencer di 32 anni cade nella cascata e muore: si stava facendo una foto Un'influencer è caduta in una cascata sotto gli occhi degli amici mentre stava scattando un selfie: è morta all'età di 32 anni.

Ma sidolcemente nei toni del rosa e del violetto. Il colore inoltre è potenziato fino all'... Se poi ci aggiungi anche ricami floreali luccicanti e paillettes che paiono fatte d', l'...Il suo bikini cheè da infarto. La bella conduttrice Adriana Volpe si gode l'estate, il sole le bacia la pelle e l'del mare la rinfresca. Ogni suo scatto è pura magia, la sua eleganza ...Scivola dentro il canale Villoresi e viene salvata dal comandante della polizia locale di Castano. Erano quasi le 22 quando due persone si sono accorte che nel canale c’era una ragazzina in difficoltà ...Un'influencer è caduta in una cascata sotto gli occhi degli amici mentre stava scattando un selfie: è morta all'età di 32 anni.