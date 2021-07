Sassuolo, Carnevali: “Locatelli il mio acquisto più importante e costoso” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Locatelli è stato l’acquisto più importante nonché il più costoso. Non è stato facile perché c’è stato il passaggio tra le due proprietà. La mia prima trattativa l’ho fatta con Fassone e Mirabelli e non eravamo riusciti a portarla a termine“. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in un’intervista concessa a Sky Sport in cui si è parlato dell’arrivo di Manuel Locatelli, fresco campione d’Europa, in neroverde: “Poi c’è stato il cambio di proprietà e la trattativa l’ho dovuta fare con Leonardo. È stata faticosa e difficile, ma lui è stato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) “è stato l’piùnonché il più. Non è stato facile perché c’è stato il passaggio tra le due proprietà. La mia prima trattativa l’ho fatta con Fassone e Mirabelli e non eravamo riusciti a portarla a termine“. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Giovanni, in un’intervista concessa a Sky Sport in cui si è parlato dell’arrivo di Manuel, fresco campione d’Europa, in neroverde: “Poi c’è stato il cambio di proprietà e la trattativa l’ho dovuta fare con Leonardo. È stata faticosa e difficile, ma lui è stato ...

