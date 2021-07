Salvini “Con Draghi totale condivisione, sulle riforme bisogna correre” (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “C’è totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi, bisogna correre sulle riforme, la riforma della giustizia, quella fiscale, riforma della Pa e avvio di tutti i cantieri fermi. Chiunque si metterà di traverso sulla via delle riforme avrà nella Lega un avversario perchè la situazione economica è positiva, è una estate con una crescita a doppia cifra. Lavoriamo con buon senso, ho detto al presidente che la Lega c’è”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, uscendo da palazzo Chigi dopo l’incontro con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “C’èsu come andare avanti nei prossimi mesi,, la riforma della giustizia, quella fiscale, riforma della Pa e avvio di tutti i cantieri fermi. Chiunque si metterà di traverso sulla via delleavrà nella Lega un avversario perchè la situazione economica è positiva, è una estate con una crescita a doppia cifra. Lavoriamo con buon senso, ho detto al presidente che la Lega c’è”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, uscendo da palazzo Chigi dopo l’incontro con il ...

