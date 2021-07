Phil Spencer e Nintendo Switch | svelato il segreto della console nell’ufficio Xbox – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 15 luglio 2021) Viene infineilche riguarda la presenza disulla mensola di, capo di.. Le mensole disono diventate ormai una sorta di meme, visto che tutti impazziscono nel cercare indizi e possibili collegamenti a voci di corridoio a partire dai numerosi oggetti che compaiono spesso alle spalle del capo didurante i suoi video in livestream dall’ufficio, ma in questo caso abbiamo finalmente una spiegazione precisa sulla misteriosa presenza di...

Advertising

infoitscienza : Phil Spencer e Nintendo Switch: svelato il segreto della console nell'ufficio Xbox - ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Un nuovo controller #Xbox nel futuro in grado di rispondere al #DualSense? Phil Spencer non lo esclude del tutto. https://t… - Asgard_Hydra : Xbox Series X|S: Phil Spencer pensa ad un nuovo controller simile al DualSense - Asgard_Hydra : Xbox Game Pass: più reboot di serie che interessano ai fan, promette Phil Spencer - Asgard_Hydra : Phil Spencer fa i complimenti al DualSense e suggerisce che il controller di Xbox potrebbe essere aggiornato -… -

Ultime Notizie dalla rete : Phil Spencer

Parlando nell'ambito dell'ultimo Kinda Funny Gamescast (via VGC ), il boss di Xboxha affermato che essere in grado di "monitorare" la popolarità dei franchise più vecchi ha reso più ...Il boss di Xboxè un fan del controller DualSense di Sony, uscito in concomitanza con PS5 durante la fine dello scorso anno. Il pad, tipicamente bianco , è stata una delle novità della next - gen di casa ...Viene infine svelato il segreto che riguarda la presenza di Nintendo Switch sulla mensola di Phil Spencer, capo di Xbox.. Le mensole di Phil Spencer sono diventate ormai una sorta di meme, visto che ...Il capo della divisione Xbox spiega da dove proviene la Switch presente nello scaffale del suo ufficio, comparsa in diverse dirette.