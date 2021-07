Papa Francesco dimesso dall’ospedale rientra in Vaticano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Papa Francesco rientra in Vaticano, dimesso oggi dall’ospedale. Era stato ricoverato il 4 luglio per l’intervento al colon Papa Francesco lascia l’Ospedale. Il Pontefice è stato dimesso e poco dopo le 10,30 ha lasciato il policlinico Gemelli per fare rientro in Vaticano verso mezzogiorno. Prima l’auto del Papa ha fatto una deviazione verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Francesco ha pregato di fronte all’icona della Salus populi romani, l’immagine della Vergine cara ai ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021)inoggi. Era stato ricoverato il 4 luglio per l’intervento al colonlascia l’Ospedale. Il Pontefice è statoe poco dopo le 10,30 ha lasciato il policlinico Gemelli per fare rientro inverso mezzogiorno. Prima l’auto delha fatto una deviazione verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, doveha pregato di fronte all’icona della Salus populi romani, l’immagine della Vergine cara ai ...

virginiaraggi : Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato. Una bellissima notizia che rincuora tu… - Agenzia_Ansa : FLASH | Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale. #ANSA - vaticannews_it : #13luglio Visita di #PapaFrancesco, questo pomeriggio, ai bambini del reparto di Oncologia pediatrica del Policlini… - francescocolucc : RT @oss_romano: #14luglio #PapaFrancesco è rientrato stamattina in Vaticano dal Policlinico #Gemelli. Ieri pomeriggio l’incontro con i bamb… - ottovanz : RT @RomaSette: Papa Francesco è rientrato in Vaticano. Dimesso dal Gemelli poco dopo le 10.30, si è fermato prima a S.Maria Maggiore, per p… -