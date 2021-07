Ora basta Aiutiamo Cuba | aiutiamoci a restare umani

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Sessant’anni e 12 presidenti fa, scattava l’embargo nordamericano a. Obama, nel dicembre 2014, dichiarò: “Abbiamo fallito, non abbiamo piegato. E’ ora di cambiare”. Ini avevano dimostrato, in tutti questi anni, dopo aggressioni subite, contrarietà e sacrifici, di voler rimanere fedeli ai loro ideali di indipendenza e giustizia sociale, secondo un modello economico socialista.non solo non è collassata, ma ha dimostrato come l’embargo economico a un popolo è una delle forme di pressione “diplomatica” tra le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FiorellaMannoia : Se volete davvero aiutare il popolo cubano toglietegli questo embargo vergognoso che lo stritola da 60 anni. Rinno… - gigiodonna1 : …come l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai. Ora è arrivato il mome… - civati : E ora liberatelo. E basta. - Luca87874058 : RT @FiorellaMannoia: Se volete davvero aiutare il popolo cubano toglietegli questo embargo vergognoso che lo stritola da 60 anni. Rinnovat… - uguleni : stop ora faccio softblock di averti nella tl anche basta -

Ultime Notizie dalla rete : Ora basta

... però: "Vivere e fare esperienze, perché è da lì che nascono le canzoni, nonchiudersi in una ...Barnett terrà i primi concerti dall'inizio del 2020. Inizierà da sola in Nuova Zelanda, poi ...... nuove regole per gli spostamenti e stili di vita che non possano resuscitare un virus che...a dirci che per fare smettere la pandemia sarebbe bastato spegnere il televisore (ve lo ricordate?...La disinformazione su Cuba è sempre esistita, l’arma potente usata dagli Stati Uniti, maestri nella fabbrica dell’informazione e che ora ha all’attivo i mezzi tecnologici sempre più sofisticati, dove ...Sì, perché come vi avevamo annunciato giorni fa sul tavolo dell’Unione Europea c’era da tempo la questione dello stop alla vendita di veicoli con motori endotermici, e ora la decisione è arrivata. Le ...