Operazione Oro Ross, controlli per contrasto furto rame in stazioni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – 263 persone controllate, 21 controlli effettuati a depositi di materiale ferroso, 87 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio impiegati, 17 pattuglie dislocate lungo le tratte ferroviarie nelle zone più sensibili: è questo il bilancio dell'Operazione "Oro Rosso" che, periodicamente disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma su scala nazionale, si prefigge di contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. L'attività preventiva permette di scongiurare gli episodi di asportazione del pregiato materiale utilizzato in ferrovia, per alimentare la circolazione dei treni, ...

