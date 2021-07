Maldini | ' Giroud domani a Milanoe potrebbe arrivare un' altra punta'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Arriva l'annuncio. Paolo, direttore tecnico del Milan, ha confermato l'arrivo in rossonero dinegli studi di Dazn, durante la presentazione del calendario della Serie A 2021 - 22: '...

AntoVitiello : #Maldini conferma su #Giroud: 'Sì, domani dovrebbe arrivare. Potrebbe arrivare anche un altro attaccante giovane, d… - PBPcalcio : MALDINI conferma : "#Giroud? Si domani dovrebbe arrivare" ??????? #Milan #Giroud - capuanogio : Domani #Giroud sbarca a Milano per le visite mediche con il #Milan: contratto biennale da 3 milioni con possibilità…

Arriva l'annuncio. Paolo, direttore tecnico del Milan, ha confermato l'arrivo in rossonero dinegli studi di Dazn, durante la presentazione del calendario della Serie A 2021 - 22: 'Olivier arriverà domani a ...Ad anticipare il buon esito della trattativa con il Chelsea è stato Paolonel corso della cerimonia di presentazione del calendario della Serie A 2021/2022. "dovrebbe arrivare domani. ...Paolo Maldini ha annunciato la chiusura della trattativa che porterà in rossonero Giroud e su Donnarumma ammette: “Una grande perdita per noi”.Donnarumma miglior giocatore dell'Europeo? Un po' di rimpianto c'è. Un ragazzo che nasce dal tuo vivaio, che fa ciò che ha fatto e lasciarlo fa sicuramente male. Con Gigio il passato è stato molto ...