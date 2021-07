L’assistente di volo – The Flight Attendant con Kaley Cuoco, disponibile su NOW (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da poco, su Now, è stata rilasciata la prima stagione de L’assistente di volo – The Flight Attendant. Si tratta di una serie tv tratta dal libro di Chris Bohjalian e incentrata sulla vicende di Cassie Bowden. In America, il prodotto ha riscosso un grande successo, soprattutto perché, oltre alla storia ben costruita, il pubblico ha avuto modo di ritrovare dei volti già noti. La protagonista è interpretata da Kaley Cuoco, nota per aver recitato nel ruolo di Penny in The Big Bang Theory, mentre T. R. Knight e Michelle Gomez sono rispettivamente Davey Bowden e Miranda Croft. Inoltre, i toni ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da poco, su Now, è stata rilasciata la prima stagione dedi– The. Si tratta di una serie tv tratta dal libro di Chris Bohjalian e incentrata sulla vicende di Cassie Bowden. In America, il prodotto ha riscosso un grande successo, soprattutto perché, oltre alla storia ben costruita, il pubblico ha avuto modo di ritrovare dei volti già noti. La protagonista è interpretata da, nota per aver recitato nel ruolo di Penny in The Big Bang Theory, mentre T. R. Knight e Michelle Gomez sono rispettivamente Davey Bowden e Miranda Croft. Inoltre, i toni ...

