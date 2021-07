La rete 5G WINDTRE cresce ancora: più copertura in FDD DSS e TDD (Di mercoledì 14 luglio 2021) WINDTRE porta avanti i lavori sulla rete 5G: il sito ufficiale indica una crescita della copertura tramite le tecnologie FDD DSS e 5G FDD. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 14 luglio 2021)porta avanti i lavori sulla5G: il sito ufficiale indica una crescita dellatramite le tecnologie FDD DSS e 5G FDD. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : La rete 5G WINDTRE cresce ancora: più copertura in FDD DSS e TDD - Karmageddon1 : RT @tricoteuse1789: Oggi il mio telefono #postemobile è passato a rete #vodafone e prende malissimo. Molto peggio di #windtre. Vedo un sacc… - Karmageddon1 : RT @ilnidodelfalco1: @PosteMobile A fine aprile 2021 ho provato per 15gg il vs servizio con un buone prestazioni (83/20 mbps, rete windtre)… - socialmediacosi : RT @franciungaro: Rapporto @CensiSamuele - @WindTreOfficial, #accesso alla #rete #diritto di tutti. Ma chi paga? @robertobasso: 'dal 2007… - infoiteconomia : WINDTRE rete 5G: aumentano le percentuali di copertura sia in FDD DSS che in TDD -