Il Napoli segue Mathias Olivera: le richieste del Getafe (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Napoli ha messo nel mirino Mathias Olivera, terzino uruguaiano di 23 anni attualmente in forza al Getafe. Secondo "La Gazzetta dello Sport", il giocatore, seguito da diverso tempo, che nell'ultima stagione ha fatto molto bene, ha un prezzo elevato per le casse azzurre: "Nell'ultima stagione 30 partite al Getafe da titolare in Liga su 31 giocate. Un profilo che da tempo gli scouting azzurri stanno seguendo. Ma il club spagnolo chiede oltre 15 milioni, dopo un primo sondaggio". Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilha messo nel mirino, terzino uruguaiano di 23 anni attualmente in forza al. Secondo "La Gazzetta dello Sport", il giocatore, seguito da diverso tempo, che nell'ultima stagione ha fatto molto bene, ha un prezzo elevato per le casse azzurre: "Nell'ultima stagione 30 partite alda titolare in Liga su 31 giocate. Un profilo che da tempo gli scouting azzurri stannondo. Ma il club spagnolo chiede oltre 15 milioni, dopo un primo sondaggio".

Advertising

CalcioNapoli24 : - FilippoRubu00 : ??#Napoli, per la fascia sinistra si segue Mathias #Oliveira ???? del #Getafe. Valore che si aggira intorno ai 15/18M… - Frank25Lomb : RT @MatteoSorrenti: Non parlatemi di 'entrate sicure anche per il Napoli'. 39€ per vedere due squadre dilettantistiche sono una porcata più… - fnapolisempre83 : RT @MatteoSorrenti: Non parlatemi di 'entrate sicure anche per il Napoli'. 39€ per vedere due squadre dilettantistiche sono una porcata più… - MatteoSorrenti : Non parlatemi di 'entrate sicure anche per il Napoli'. 39€ per vedere due squadre dilettantistiche sono una porcata… -