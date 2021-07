I complimenti di De Luca a Insigne e Immobile | “Orgoglio campano” VIDEO

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ andato a ‘pescarli’ sulla spiaggia di Ibiza. Il presidente Dein rigorosa giacca e cravatta, collegati online con lo sfondo del mare i neo campioni d’Europa Lorenzoe Ciro(il terzo corregionale Gigio Donnarumma non si è collegato perchè in viaggio). “Avevo voglia di farvi i– ha esordito il governatore – ci avete fatto divertire, soffrire, regalandoci una grande gioia contro gli inglesi che non hanno affatto dimostrato sportività nel togliersi la medaglia dal collo”. Rilassati, ancora non del tutto abbronzati, i due atleti campani hanno risposto ...

" Avevo voglia di sentirvi e farvi i" ha esordito Denella videochiamata in diretta con Insigne e Immobile, " oltre a ringraziarvi come campani, meridionali e napoletani. Ci avete ...Dello stesso avviso ancheStacul, direttore di Eurosport Italia: "C'è un fuso importante tra ...48 ore è stato travolto da messaggi dei colleghi del Cio internazionale che fanno i: l'...Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Siamo felici di vedervi, volevo farvi i complimenti e ringraziarvi come meridionali, campani, napoletani perché ci avete fatto onore, ci avete fatto divertire veramente, g ...Lorenzo Insigne e Ciro Immobile in videochiamata con il presidente Vincenzo De Luca: assente Gigio Donnarumma, che era in viaggio ...