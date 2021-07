Green pass, sono d’accordo con Macron ma mi chiedo: perché farne una questione politica? (Di mercoledì 14 luglio 2021) di Lisa Fiore Mi trovo completamente d’accordo con la posizione del premier Macron in merito all’obbligatorietà di avere il Green pass vaccinale per poter svolgere le normali attività quotidiane nei luoghi pubblici e/o privati aperti al pubblico. Credo che anche in Italia dovrebbe valere lo stesso principio visto che una percentuale molto significativa di over 60 e non solo non procederanno a vaccinarsi (le ragioni poi sarebbero tutte da discutere e da verificare). Chi si oppone a questo obbligo è vaccinato o fa parte della popolazione scettica? Sarebbe molto interessante sapere se personaggi di grande carisma come il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) di Lisa Fiore Mi trovo completamentecon la posizione del premierin merito all’obbligatorietà di avere ilvaccinale per poter svolgere le normali attività quotidiane nei luoghi pubblici e/o privati aperti al pubblico. Credo che anche in Italia dovrebbe valere lo stesso principio visto che una percentuale molto significativa di over 60 e non solo non procederanno a vaccinarsi (le ragioni poi sarebbero tutte da discutere e da verificare). Chi si oppone a questo obbligo è vaccinato o fa parte della popolazione scettica? Sarebbe molto interessante sapere se personaggi di grande carisma come il ...

