Grandi navi: Vtp, cancellata nei fatti la nostra concessione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Decreto sulle Grandi navi varato dal governo "di fatto cancella arbitrariamente la possibilità di utilizzo del terminal di Marittima in concessione a VTP fino al 2025, come bene strumentale al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Decreto sullevarato dal governo "di fatto cancella arbitrariamente la possibilità di utilizzo del terminal di Marittima ina VTP fino al 2025, come bene strumentale al ...

dariofrance : A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approva… - Corriere : Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» - DadoneFabiana : Una storica battaglia del @Mov5Stelle trova un felice epilogo oggi in consiglio dei ministri: dal 1° agosto fermiam… - Straccia2 : RT @Mov5Stelle: Stop alle Grandi Navi nel bacino di San Marco. È quanto deciso oggi in Consiglio dei Ministri con l’approvazione del Dl Ven… - GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: Stop grandi navi a Venezia, non passeranno più davanti San Marco -