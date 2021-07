Finanziamento illecito, Renzi: «La mia attività è trasparente» (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Posso garantire che quel compenso, che appartiene alla mia sfera privata, lo uso per la mia vita privata: la mia attività politica è trasparente». Durante la presentazione del suo libro, Controcorrente, a Firenze Matteo Renzi ha parlato dell'inchiesta che lo vede indagato per Finanziamento illecito e false fatturazioni. Ha assicurato piena disponibilità ai magistrati romani a offrire tutte le spiegazioni e i chiarimenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Posso garantire che quel compenso, che appartiene alla mia sfera privata, lo uso per la mia vita privata: la miapolitica è». Durante la presentazione del suo libro, Controcorrente, a Firenze Matteoha parlato dell'inchiesta che lo vede indagato pere false fatturazioni. Ha assicurato piena disponibilità ai magistrati romani a offrire tutte le spiegazioni e i chiarimenti L'articolo proviene da Firenze Post.

