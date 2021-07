FED | Powell | raggiungimento “sostanziali ulteriori progressi” è ancora lontano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Idel mercato del lavoro, e dell’economia statunitense in generale, non sonosufficienti per ridurre gli acquisti di asset da parte della Federal Reserve (FED), la banca centrale americana. A dirlo è il numero uno della FED, Jerome, secondo quanto si legge nel testo del discorso di apertura che terrà più tardi davanti al Congresso. Nella giornata di oggisarà in audizione alla Commissione servizi finanziari della Camera dei rappresentanti, mentre domani sarà alla Commissione bancaria del Senato. Il banchiere ha detto che “ildello standard di ...

"Il mercato del lavoro ha ancora molta strada da fare, l'inizio della riduzione degli acquisti di bond rimane lontano". E' quanto dirà il numero uno della Federal Reserve Jeromenel suo intervento di metà anno al Congresso Usa, previsto a mezzogiorno ora di New York nella giornata di oggi (le 18 ora italiana). La dichiarazione è stata ripresa dal testo del suo discorso,...confermerà la sua natura dovish e l'aiuto che lacontinuerà a dare ai fondamentali dell'economia Usa: "Continuiamo a prevedere che sarà appropriato mantenere l'attuale range del target sui ...(Teleborsa) – I progressi del mercato del lavoro, e dell’economia statunitense in generale, non sono ancora sufficienti per ridurre gli acquisti di asset da parte della Federal Reserve ..."Nel corso della prima metà del 2021, le campagne di vaccinazione, ancora in corso, hanno portato alla riapertura dell'economia e a una solida crescita, sostenuta da una politica monetaria e da una po ...