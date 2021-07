Euro 2020, i rigoristi della nazionale inglese? Scelti da un algoritmo, non dal ct Gareth Southgate (Di mercoledì 14 luglio 2021) Kane, Maguire, Rashford, Sancho e Saka, i cinque calciatori inglesi Scelti per i rigori decisivi nella finale di Euro 2020 contro l’Italia di Roberto Mancini, non sarebbero stati Scelti da Mr Southgate. L’allenatore, subito dopo la sconfitta contro gli Azzurri, e davanti alle polemiche per le “anomale” scelte di inserire Rashford e Sanchez solo negli ultimi minuti del secondo supplementare e di far tirare un rigore decisivo al giovanissimo Saka, si è assunto la responsabilità di aver scelto in prima persona gli atleti che avrebbero tirato i calci dal dischetto. «Ho Scelti io i ragazzi – ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Kane, Maguire, Rashford, Sancho e Saka, i cinque calciatori inglesiper i rigori decisivi nella finale dicontro l’Italia di Roberto Mancini, non sarebbero statida Mr. L’allenatore, subito dopo la sconfitta contro gli Azzurri, e davanti alle polemiche per le “anomale” scelte di inserire Rashford e Sanchez solo negli ultimi minuti del secondo supplementare e di far tirare un rigore decisivo al giovanissimo Saka, si è assunto la responsabilità di aver scelto in prima persona gli atleti che avrebbero tirato i calci dal dischetto. «Hoio i ragazzi – ...

