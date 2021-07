Draghi | Le carceri devono essere l' inizio di un nuovo percorso di vita

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Il sistema carcerario va riformato. "Ci sono migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto. Le penerieducare. A Santa Maria Capua Vetere registriamo una sconfitta. Sosterrò le proposte del ministro Cartabia". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove ci furono episodi di violenza sui detenuti. "Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire - ha detto il presidente del Consiglio - quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. Le indagini in corso stabiliranno le ...