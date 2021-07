Ddl Zan salvo per un voto. Renzi-Salvini: il Pd non ha i numeri (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Il ddl Zan è salvo (per ora) per un solo voto di scarto. L'Aula del Senato ha infatti respinto la richiesta di Forza Italia e Lega di sospenderne l'esame con 136 voti contrari a fronte di 135 favorevoli. 'Pesano', a dire dei senatori di FdI - che non nascondono la "forte irritazione" nei confronti dei colleghi di coalizione - le assenze 'ingiustificate' di tre leghisti e quattro azzurri (gli assenti totali nel centrodestra sono 15, nessuno di FdI). Se tutti gli esponenti di centrodestra fossero stati presenti durante il voto, è il ragionamento fatto a caldo e tabulati alla mano, gli ex giallorossi sarebbero andati sotto e l'esame del ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Il ddl Zan è(per ora) per un solodi scarto. L'Aula del Senato ha infatti respinto la richiesta di Forza Italia e Lega di sospenderne l'esame con 136 voti contrari a fronte di 135 favorevoli. 'Pesano', a dire dei senatori di FdI - che non nascondono la "forte irritazione" nei confronti dei colleghi di coalizione - le assenze 'ingiustificate' di tre leghisti e quattro azzurri (gli assenti totali nel centrodestra sono 15, nessuno di FdI). Se tutti gli esponenti di centrodestra fossero stati presenti durante il, è il ragionamento fatto a caldo e tabulati alla mano, gli ex giallorossi sarebbero andati sotto e l'esame del ...

