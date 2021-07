(Di mercoledì 14 luglio 2021) A, doveun week end di tensione in una dozzina di aree del paese, l'Avana inclusa, sembrata la. Per il ministro degli Esteri Rodriguez sull'isola non c'è stata nessuna esplosione ...

Advertising

sole24ore : Cuba, tornano dopo 30 anni le proteste contro il regime - zazoomblog : Cuba dopo gli scontri torna la calma - #scontri #torna #calma - julia_tidu : RT @sostienetati: COSA STA SUCCEDENDO A CUBA? Il numero di casi di Covid è salito, dopo più di un anno di pandemia a causa dello sviluppo… - shittybix : RT @sostienetati: COSA STA SUCCEDENDO A CUBA? Il numero di casi di Covid è salito, dopo più di un anno di pandemia a causa dello sviluppo… - walterwhiteITA : Cuba ha bloccato l’accesso a Facebook e Telegram dopo le proteste -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba dopo

, doveun week end di tensione in una dozzina di aree del paese, l'Avana inclusa, sembra tornata la calma. Per il ministro degli Esteri Rodriguez sull'isola non c'è stata nessuna esplosione ...https://www.ecured.cu/Per%C3%ADodo_especial_(1990 - 1999 ) Oggi,quasi trent'anni,si trova in una realtà diversa dal 'maleconazo', queste proteste sono state alimentate per altre ragioni e ...Il governo di Cuba sta reprimendo le più grandi proteste che hanno scosso l’isola caraibica da trent’anni, ma non solo con le forze dell’ordine per le strade. Secondo NetBlocks, un’organizzazione con ...È buffo leggere le spiegazioni sulle proteste a Cuba. Di solito manca sempre una parola. Una parolina semplice, antica, tremenda: dittatura. Da 62 anni nella maggiore isola caraibica non c’è libertà.