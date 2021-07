Carceri, Draghi “Violenza scuote le coscienze, il sistema va riformato” (Di mercoledì 14 luglio 2021) SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA) (ITALPRESS) – “Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi, ma piuttosto ad affrontare le conseguenze delle nostre sconfitte. Venire qui oggi significa guardare da vicino, di persona per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza degli agenti della polizia penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo carcere”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine della visita presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), insieme con la ministra della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA) (ITALPRESS) – “Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi, ma piuttosto ad affrontare le conseguenze delle nostre sconfitte. Venire qui oggi significa guardare da vicino, di persona per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo ledegli italiani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza degli agenti della polizia penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo carcere”. Così il presidente del Consiglio Mario, al termine della visita presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), insieme con la ministra della ...

