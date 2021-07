Braida: «Insigne piace al Barcellona, è il profilo perfetto per i blaugrana» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Barcellona attualmente direttore generale della Cremonese. Ha parlato di Lorenzo Insigne. «Insigne è il profilo perfetto per il Barcellona. E’ bravo e lo dicono tutti, non io. E’ maturato, è cresciuto tantissimo. piace a tantissime squadre e so che piace anche oggi al Barcellona, ha la caratteristiche giuste per il modo di intendere calcio al Barca. Il club tuttavia deve guardare bene i propri conti. Fossi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ariedo, ex direttore sportivo delattualmente direttore generale della Cremonese. Ha parlato di Lorenzo. «è ilper il. E’ bravo e lo dicono tutti, non io. E’ maturato, è cresciuto tantissimo.a tantissime squadre e so cheanche oggi al, ha la caratteristiche giuste per il modo di intendere calcio al Barca. Il club tuttavia deve guardare bene i propri conti. Fossi ...

