Arera | Aiget | ' luci e ombre | necessario completare liberalizzazione'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "L'anno della pandemia ha fatto registrare un forte impatto per il settore energetico, con una riduzione a livello nazionale dei consumi di energia elettrica del 6% e di gas naturale del 4,2%, in tutti i settori. In controtendenza solo i consumi elettrici del residenziale, che sono aumentati del 2%. La pandemia non ha tuttavia limitato la dinamicità del mercato, con un ulteriore aumento del numero di fornitori presenti sul mercato". In questo contesto, a giudizio diche commenta la relazione dipresentata nei giorni scorsi, "resta di grande attualità la necessità di istituire un albo dei venditori per il settore ...