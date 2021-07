Apple Pay Later, servizio powered by Goldman Sachs | Punto Informatico (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pagamenti posticipati e rateizzati con il nuovo servizio che Apple e Goldman Sachs sembrano aver messo in cantiere: il lancio non è vicino. Apple Pay Later, servizio powered by Goldman Sachs Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Apple Pay Later, servizio powered by Goldman Sachs Punto Informatico ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pagamenti posticipati e rateizzati con il nuovochesembrano aver messo in cantiere: il lancio non è vicino.Payby. Read MoreL'articoloPayby...

Ultime Notizie dalla rete : Apple Pay Apple al lavoro su 'Apple Pay Later' per pagamenti differiti nel tempo Apple sta lavorando ad un nuovo servizio che consentirà di effettuare subito un acquisto e pagare successivamente con Apple Pay. A riferirlo è Bloomberg spiegando che il nuovo servizio permetterà agli utenti di pagare a rate nel tempo, sulla falsariga di servizi che offrono l'opzione 'compra ora, paga dopo' di come ...

Taxing multinationals? A long way to go Pagamenti elettronici, debutta da oggi in Italia Apple Pay: si potrà pagare accostando... Addio carta di credito o bancomat, da oggi anche in Italia si potrà pagare accostando semplicemente l'iPhone ...

Apple al lavoro su “Apple Pay Later” per pagamenti differiti nel tempo Cupertino sta lavorando ad un nuovo servizio che consentirà di effettuare subito un acquisto e pagare successivamente con Apple Pay, una soluzione per una maggiore flessibilità nei pagamenti online.

