Variante Delta, nel Lazio è al 57,1% (Di martedì 13 luglio 2021) Variante Delta del coronavirus Sars-CoV-2 riscontrata nel 57,1% dei campioni analizzati nel Lazio. E’ uno dei dati che emerge dall’analisi dei dati dell’indagine regionale sulle varianti di Sars-CoV-2 avviata oggi dal Servizio regionale di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, unità del Dipartimento di epidemiologia e diagnostica dell’Istituto Spallanzani di Roma. Secondo l’analisi, la Variante Alfa è stata riscontrata in 57 campioni (23,9%), la Variante Gamma in 45 (18,9%) e la Variante Delta appunto in 136 campioni (57,1%). L’indagine ha riguardato 238 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021)del coronavirus Sars-CoV-2 riscontrata nel 57,1% dei campioni analizzati nel. E’ uno dei dati che emerge dall’analisi dei dati dell’indagine regionale sulle varianti di Sars-CoV-2 avviata oggi dal Servizio regionale di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, unità del Dipartimento di epidemiologia e diagnostica dell’Istituto Spallanzani di Roma. Secondo l’analisi, laAlfa è stata riscontrata in 57 campioni (23,9%), laGamma in 45 (18,9%) e laappunto in 136 campioni (57,1%). L’indagine ha riguardato 238 ...

