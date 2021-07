VanWorking | il tour nei borghi per diffondere lo smart working

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 luglio 2021) 13A bordo di un van allestito a ufficio viaggia alla scoperta dei borghi più belli del Paese con la missione di trasmettere il messaggio che lo smart working può essere la soluzione ad alcuni problemi delle piccole città italiane. È l’idea di Samuel Lo Gioco, 15 anni di esperienza nel settore ICT e fondatore di Smart Working Magazine, portale dedicato al lavoro del futuro. Il progetto VanWorking ambisce a far toccare con mano i vantaggi del lavoro agile e del digitale nel ripopolare piccole città , migliorare la vita dei cittadini con più servizi, attrarre turismo non solo in alta stagione, creare nuove imprese. E soprattutto, risollevare le zone emarginate della società , offrendo così al nostro Belpaese un’economia ben distribuita su tutto il territorio nazionale.