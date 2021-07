Vaccino Covid, la Commissione europea: 'Se renderlo obbligatorio è una decisione dei singoli Stati' (Di martedì 13 luglio 2021) sull'obbligo del arriva un'importante precisazione della Commissione europea . Mentre nei vari Paesi membri si discute sull'ipotesi di rendere il Vaccino obbligatorio , l'Esecutivo Ue spiega: 'Non ci ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) sull'obbligo del arriva un'importante precisazione della. Mentre nei vari Paesi membri si discute sull'ipotesi di rendere il, l'Esecutivo Ue spiega: 'Non ci ...

Advertising

borghi_claudio : @valjant_e @AnnaBellamela65 @MAH40847052 @anto_sent_this Il mio collega che ha contratto il covid era vaccinato. Mi… - MinisteroDifesa : #12luglio Appena rientrati dagli @EURO2020, alcuni giocatori e dirigenti della Nazionale Italiana di calcio si sono… - marcodimaio : Dopo l’annuncio di #Macron di prevedere #GreenPass per ristoranti, bar e trasporti, tantissimi francesi si sono pre… - Flavr7 : RT @Adnkronos: Merkel ha spiegato che la Germania non intende seguire l'esempio della #Francia su #vaccino anti Covid. - camiciaadiforza : RT @LoredanaMaggi_: Obbligo per l’antitetanica sì, green pass per il vaccino contro il Covid no. È dittatura sanitaria. Meglio essere liber… -