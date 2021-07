Usa: inflazione galoppa, a giugno prezzo salgono del 5,4% (Di martedì 13 luglio 2021) I prezzi al consumo negli Stati Uniti in giugno sono saliti dello 0,9% su maggio e del 5,4% su giugno 2020. I dati sono sopra le attese degli analisti. . 13 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) I prezzi al consumo negli Stati Uniti insono saliti dello 0,9% su maggio e del 5,4% su2020. I dati sono sopra le attese degli analisti. . 13 luglio 2021

