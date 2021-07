TU SI QUE VALES: LE PRIME REGISTRAZIONI ASPETTANDO BELEN. IN AUTUNNO SU CANALE 5 (Di martedì 13 luglio 2021) Non è sabato sera su CANALE 5 senza Maria De Filippi e sarà così anche nella prossima stagione tv. Tra settembre e ottobre, la data non è ancora stata ufficializzata, ripartirà Tu Sì Que VALES con la sua ottava edizione. Ieri e oggi le PRIME REGISTRAZIONI con tutti i protagonisti dello show. Oltre a Maria, ritroveremo Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. La conduzione, ASPETTANDO il ritorno di BELEN che è diventata mamma per la seconda volta, è affidata ai soli Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara si apprende dai social. La prima puntata di Tu Sì Que ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 13 luglio 2021) Non è sabato sera su5 senza Maria De Filippi e sarà così anche nella prossima stagione tv. Tra settembre e ottobre, la data non è ancora stata ufficializzata, ripartirà Tu Sì Quecon la sua ottava edizione. Ieri e oggi lecon tutti i protagonisti dello show. Oltre a Maria, ritroveremo Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. La conduzione,il ritorno diche è diventata mamma per la seconda volta, è affidata ai soli Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara si apprende dai social. La prima puntata di Tu Sì Que ...

bubinoblog : TU SI QUE VALES: LE PRIME REGISTRAZIONI ASPETTANDO BELEN. IN AUTUNNO SU CANALE 5 - Camilla97338595 : So per certo che oggi c’è la registrazione di Tu si que vales, Giulia era con Rudy e Sakara quindi magari sarà ospi… - guardoidettagli : comunque oggi registrano “tu si que vales”, non mi dite che in questa puntata c’era anche giugiulola che mi avevano… - eyestrange : RT @mielanconie: ma giugiulola… tu si que vales… ?????? - GiuliaRusso098 : Abbiamo capito che stanno registrando Tu Si que vales, ma Lola che c’entra? Che mi sono persa? #amemici20 -