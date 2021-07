Tour de France 2021, Sonny Colbrelli: “So che posso vincere questo tipo di tappe e continuerò a lottare per farlo” (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi, martedì 13 luglio, l’austriaco Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) ha vinto in solitaria la sedicesima tappa del Tour de France 2021. Una frazione di media montagna con il secondo vero approccio dei corridori verso i Pirenei, che però ha visto il secondo posto dell’italiano Sonny Colbrelli, alfiere della Bahrain Victorious, non di certo uno scalatore. Così l’azzurro al sito ufficiale della sua squadra: “Sono contento della mia prestazione di oggi, ma sono anche dispiaciuto di non essere andato via con la vittoria. Ad un certo punto, sembrava che avessimo il gap sotto controllo, ma Konrad era forte ed è ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Oggi, martedì 13 luglio, l’austriaco Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) ha vinto in solitaria la sedicesima tappa delde. Una frazione di media montagna con il secondo vero approccio dei corridori verso i Pirenei, che però ha visto il secondo posto dell’italiano, alfiere della Bahrain Victorious, non di certo uno scalatore. Così l’azzurro al sito ufficiale della sua squadra: “Sono contento della mia prestazione di oggi, ma sono anche dispiaciuto di non essere andato via con la vittoria. Ad un certo punto, sembrava che avessimo il gap sotto controllo, ma Konrad era forte ed è ...

Advertising

zazoomblog : Tour de France 2021 Tadej Pogacar: “Un riscaldamento per domani giornata dura” - #France #Tadej #Pogacar: - OA_Sport : Tour de France 2021, 2° posto amaro per Sonny Colbrelli. Restano poche chance per l’Italia #TourDeFrance2021 #TdF21… - bikechannel_ : Il più e il meno della tappa 16 al Tour de France 2021 (Pas de la Casa-Saint-Gaudens). Con Pier Augusto Stagi, dire… - _CarlottaMiller : RT @repubblica: Tour de France, Konrad vince in solitaria. Colbrelli, secondo posto di rabbia. Pogacar controlla in giallo - Italia_Notizie : Tour de France, Konrad vince in solitaria. Colbrelli, secondo posto di rabbia. Pogacar controlla in giallo -