TFA sostegno VI ciclo. Preparati alle prove con il supporto di Eurosofia (Di martedì 13 luglio 2021) Con il DM n. 755 del 6 luglio 2021 il MIUR autorizza gli atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. Le Università pubblicheranno i bandi in maniera autonoma. I posti disponibili sono già stati forniti. Si avvia così l'iter del VI ciclo di specializzazione. La richiesta crescente di insegnanti specializzati costituisce un'assoluta garanzia di successo, le opportunità lavorative sono concrete

