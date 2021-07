Tajani: “Giustizia lumaca un danno per l’economia” (Di martedì 13 luglio 2021) La riforma della Giustizia “è una battaglia storica di Forza Italia perché intanto dobbiamo ridurre i tempi di una Giustizia lumaca sia per quanto riguarda i processi civili sia per quelli penali”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito, arrivando al punto di raccolta firme per il referendum sulla Giustizia. sfe/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) La riforma della“è una battaglia storica di Forza Italia perché intanto dobbiamo ridurre i tempi di unasia per quanto riguarda i processi civili sia per quelli penali”. Così Antonio, coordinatore nazionale del partito, arrivando al punto di raccolta firme per il referendum sulla. sfe/sat/gtr su Il Corriere della Città.

